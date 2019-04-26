Hadise'nin Aşk Dediğin klibi mutluluğu!

Popçu Hadise, ‘Şampiyon’ albümünde yer alan ‘Aşk Dediğin’ şarkısı için kamera karşısına geçti. Görüntü yönetmenliğini Michel Dierickx’in yaptığı, Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen klip çekimlerinde Hadise’ye Sırbistanlı oyuncu Petar Rasic eşlik etti.

Youtube üzerinden yayınlanan Aşk Dediğin klibi 24 saat içinde 1 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. Youtube'da trend videoalarda üst sıralara yerleşen klip için Hadise'den yeni bir paylaşım geldi. Hadise, kahve içerken çekilen bir görüntüsünü paylaşarak, 'Aşk Dediğin 24 saatte 1 milyon izlenmeye ulaşınca kahve keyfi yapmak hakkım diye düşündüm" notunu yazdı.





