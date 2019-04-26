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Hadise'nin Aşk Dediğin klibi mutluluğu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 22:30 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni klibi Aşk Dediğin 24 saatte 1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Hadise ise bu rakamı bir paylaşımla kutladı.

Hadise'nin Aşk Dediğin klibi mutluluğu!

Popçu Hadise, ‘Şampiyon’ albümünde yer alan ‘Aşk Dediğin’ şarkısı için kamera karşısına geçti. Görüntü yönetmenliğini Michel Dierickx’in yaptığı, Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen klip çekimlerinde Hadise’ye Sırbistanlı oyuncu Petar Rasic eşlik etti.

Ünlü şarkıcı Hadise, Aşk Dediğin klibinin çekimlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Youtube üzerinden yayınlanan Aşk Dediğin klibi 24 saat içinde 1 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. Youtube'da trend videoalarda üst sıralara yerleşen klip için Hadise'den yeni bir paylaşım geldi. Hadise, kahve içerken çekilen bir görüntüsünü paylaşarak, 'Aşk Dediğin 24 saatte 1 milyon izlenmeye ulaşınca kahve keyfi yapmak hakkım diye düşündüm" notunu yazdı.

hadise

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