Hadise'nin en çok beğeni alan Instagram paylaşımları

Hadise'yi birbirinden değişik kıyafetlerle görmeye alışkınız ama şıklığına günden güne şıklık kattığını da söylemeden geçmeyelim istedik! Bu paylaşım da #tb hashtagi ile ana sayfalara düştü! 378.000 de beğeni aldı.

Postlarına #tb paylaşımlarını da dahil eden Hadise bu güzel fotoğrafıyla 361.000 beğeni aldı. Hadise'nin bu fotoğrafta kullandığı kemer ve makyajının sadeliği de oldukça dikkat çekti.

Hadise güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Siyah beyaz filtre ile paylaştığı bu fotoğraf ile sevenlerinden 414.000 beğeni alan Hadise, fotoğrafı #tb hashtagi ile paylaştı.

Hadise, bu fotoğrafını ''Hepimize güzel bir hafta sonu diliyorum'' cümlesi ile paylaştı. Güzel şarkıcının makyajsız doğal hali ise gözlerden kaçmadı. Bu fotoğraf 545.000 beğeni aldı!

Hadise spor giyimi ve sağlıklı beslenme tarzıyla oldukça ilgi çeken bir isim. Bu paylaşımıyla 568.699 beğeni aldı! Fotoğrafı #EnergyOfTheWeekend hashtagi ile paylaştı...

Hadise, #LetsPlayDressUp hashtagi ile paylaştığı fotoğrafı ile 314.661 beğeni aldı.

İşte Hadise'nin paylaştığı en çok beğeni almış olan fotoğraflar...

HADİSE PAYLAŞTIĞI SELFİELER İLE BEĞENİ TOPLUYOR



Hadise, bu fotoğraftaki şık kıyafeti ve güzel kirpikleriyle oldukça beğenildi. #AboutLastNight hashtagi ile paylaştığı bu fotoğrafa ise 361.000 beğeni geldi!

TURUNCUNUN EN ŞIK HALİ



Hadise, sarı saçları ile tatlı bir uyum yakalayan bu elbise ile çekilmiş olduğu fotoğrafıyla sevenlerinden 484.000 beğeni aldı! Kırmızı ojeleri de dikkatlerden kaçmadı.

GÖZ ALICI PAYLAŞIMLAR...



Geçen yılların Hadise'ye fazlasıyla yaradığını gördüğümüz bir fotoğraf daha! Gittikçe güzelleşen sanatçı, bu fotoğrafını ''istisnai sınırlarda bir Hadise'' notuyla paylaştı ve 581.000 beğeni aldı!

PAZAR GÜNÜ EVDE NE YAPILIR?



Hadise'nin ''Pazar günü evde ne yapsam diye düşünüyorumdur #EvdeKal'' notu ile paylaştığı bu fotoğrafa 418.878 beğeni geldi. Bu fotoğrafta da sanatçının doğal ev hali beğeni topladı.

SİYAHIN ASALETİ...



Oldukça şık bir siyah elbise ile çekilmiş olan fotoğrafını paylaşan Hadise, bu fotoğrafının altına ''off to...'' notunu yazdı. Fotoğraf 419.000 beğeni aldı. Topuklu ayakkabılarının şıklığı da gözlerden kaçmadı.

ŞIK TARZIYLA GÖZ DOLDURDU!



Hadise şık bir tarz sergilemeye devam ettiği bir fotoğrafını daha sevenleri ile paylaştı. Birçok kişi bu fotoğrafta giydiği takımı çok beğendiklerini dile getirdi. Bu paylaşımı ile 361.000 beğeni aldı.



