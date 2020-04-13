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Hadise'nin en çok beğeni alan Instagram paylaşımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Hadise, tam adıyla Hadise Açıkgöz, senelerdir güzel sesiyle hepimizi adeta büyüleyen bir isim! Hadise, aynı zamanda Instagram hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. İşte Hadise'nin Instagram hesabında paylaşmış olduğu en çok beğeni alan fotoğrafları...

Hadise'nin en çok beğeni alan Instagram paylaşımları

İşte Hadise'nin paylaştığı en çok beğeni almış olan fotoğraflar...

HADİSE SPOR TARZIYLA FAZLASIYLA BEĞENİ ALDI

Görsel 1
Hadise, #LetsPlayDressUp hashtagi ile paylaştığı fotoğrafı ile 314.661 beğeni aldı.

HADİSE BU PAYLAŞIMINDA EV HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Görsel 2
Hadise spor giyimi ve sağlıklı beslenme tarzıyla oldukça ilgi çeken bir isim. Bu paylaşımıyla 568.699 beğeni aldı! Fotoğrafı #EnergyOfTheWeekend hashtagi ile paylaştı...

MAKYAJSIZ HALİYLE DE GÜZELLİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Görsel 3
Hadise, bu fotoğrafını ''Hepimize güzel bir hafta sonu diliyorum'' cümlesi ile paylaştı. Güzel şarkıcının makyajsız doğal hali ise gözlerden kaçmadı. Bu fotoğraf 545.000 beğeni aldı!

SİYAH BEYAZ FİLTRE İLE NOSTALJİK BİR PAYLAŞIM YAPTI

Görsel 4
Hadise güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Siyah beyaz filtre ile paylaştığı bu fotoğraf ile sevenlerinden 414.000 beğeni alan Hadise, fotoğrafı #tb hashtagi ile paylaştı.

HADİSE ESKİ FOTOĞRAFLARINI DA PAYLAŞIYOR

Görsel 5
Postlarına #tb paylaşımlarını da dahil eden Hadise bu güzel fotoğrafıyla 361.000 beğeni aldı. Hadise'nin bu fotoğrafta kullandığı kemer ve makyajının sadeliği de oldukça dikkat çekti.

FARKLI GİYİM TARZIYLA RESMEN BÜYÜLEDİ

Görsel 6
Hadise'yi birbirinden değişik kıyafetlerle görmeye alışkınız ama şıklığına günden güne şıklık kattığını da söylemeden geçmeyelim istedik! Bu paylaşım da #tb hashtagi ile ana sayfalara düştü! 378.000 de beğeni aldı.

HADİSE PAYLAŞTIĞI SELFİELER İLE BEĞENİ TOPLUYOR

Görsel 7
Hadise, bu fotoğraftaki şık kıyafeti ve güzel kirpikleriyle oldukça beğenildi. #AboutLastNight hashtagi ile paylaştığı bu fotoğrafa ise 361.000 beğeni geldi!

TURUNCUNUN EN ŞIK HALİ

Görsel 8
Hadise, sarı saçları ile tatlı bir uyum yakalayan bu elbise ile çekilmiş olduğu fotoğrafıyla sevenlerinden 484.000 beğeni aldı! Kırmızı ojeleri de dikkatlerden kaçmadı.

GÖZ ALICI PAYLAŞIMLAR...

Görsel 9
Geçen yılların Hadise'ye fazlasıyla yaradığını gördüğümüz bir fotoğraf daha! Gittikçe güzelleşen sanatçı, bu fotoğrafını ''istisnai sınırlarda bir Hadise'' notuyla paylaştı ve 581.000 beğeni aldı!

PAZAR GÜNÜ EVDE NE YAPILIR?

Görsel 10
Hadise'nin ''Pazar günü evde ne yapsam diye düşünüyorumdur #EvdeKal'' notu ile paylaştığı bu fotoğrafa 418.878 beğeni geldi. Bu fotoğrafta da sanatçının doğal ev hali beğeni topladı.

SİYAHIN ASALETİ...

Görsel 11
Oldukça şık bir siyah elbise ile çekilmiş olan fotoğrafını paylaşan Hadise, bu fotoğrafının altına ''off to...'' notunu yazdı. Fotoğraf 419.000 beğeni aldı. Topuklu ayakkabılarının şıklığı da gözlerden kaçmadı.

ŞIK TARZIYLA GÖZ DOLDURDU!

Görsel 12
Hadise şık bir tarz sergilemeye devam ettiği bir fotoğrafını daha sevenleri ile paylaştı. Birçok kişi bu fotoğrafta giydiği takımı çok beğendiklerini dile getirdi. Bu paylaşımı ile 361.000 beğeni aldı.

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