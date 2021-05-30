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  4. Hadise'nin Eurovision kıyafeti sorun mu oldu? İddialara böyle yanıt verdi

Hadise'nin Eurovision kıyafeti sorun mu oldu? İddialara böyle yanıt verdi

30.05.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hadise’nin giydiği kıyafet nedeniyle hükümet ile TRT arasında o dönem büyük sıkıntılar yaşandı ve bir daha Eurovision’a kadın şarkıcı gönderilmeme kararı alındı" iddialarına Hadise'den yanıt geldi.

Hadise'nin Eurovision kıyafeti sorun mu oldu? İddialara böyle yanıt verdi

Ünlü şarkıcı Hadise, 2009'da katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında giydiği kıyafet hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Ali Eyüpoğlu, YouTube'da yayınlanan 'Magazin Noteri' programında Hadise'nin Rusya'nın başkenti Moskova'da dördüncü olduğu Eurovision yarışmasını gündeme getirdi. Eyüpoğlu, 2009 yılında Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden Hadise'nin kıyafeti nedeniyle TRT ve hükümet yetkilileri arasında sorun yaşandığını, bu olayın ardından da Eurovision yarışmasına kadın şarkıcı gönderilmediğini iddia etti.

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GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ HADİSE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Söz konusu iddiaların ardından özellikle Twitter'da konuyla ilgili önemli tartışmalar yaşandı. İddialarla ilgili tartışmalar devam ederken, gözlerin çevrildiği Hadise'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından 2009 yılında Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiği "Dum Tek Tek" şarkısını paylaştı.

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Türkiye, Hadise'nin katıldığı yarışmada, Eurovision'u finallerde dördüncü olarak bitirmişti. 2009 Eurovision yarışması için Hadise ve Şebnem Ferah ismi anketlerde öne çıkmış ancak Avrupa'da daha fazla tanınması nedeniyle Hadise'den yana tercih kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Hadise
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