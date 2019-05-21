MAGAZİN

Hadise'nin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2019 15:09 | Son Güncelleme

Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Hadise, son paylaşımıyla dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Hadise'nin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Son günlerde adı birçok isimle aşk dedikodularına karışan Hadise, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Hakkında çıkan aşk iddialarını sert bir dille yalanlayan Hadise, hayatında kimsenin olmadığını açık bir dille ifade etti.

AŞK HAYATINA ESPRİLİ BİR GÖNDERME YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise aşk hayatına paylaştığı pozla esprili gönderme yapan Hadise, son gönderisiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

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BEĞENİ YAĞDI

Güzel şarkıcı, "Taşıdığın bu dağarı sadece tırmanman gerekiyordu" notuyla siyah-beyaz pozlarını takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin pozuna 10 dakikada 10 bin beğeni geldi.

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YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK GÖZLERDEN KAÇMADI

Hadise'nin paylaşımında yüzündeki değişiklik, takipçilerin gözünden kaçmadı.

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Hadise instagram

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