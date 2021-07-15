MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler görüntülenince panik oldu

Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler görüntülenince panik oldu

15.07.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki gün kız kardeşiyle Nişantaşı’nda görüntülendi. Mehmet Dinçerler'in panik yaşaması dikkat çekti.

Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler görüntülenince panik oldu

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in aşkı magazin basınında konuşulmaya devam ediyor.

Snob Magazin'in haberine göre; Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki gün kız kardeşiyle City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi.

GKL_6829

Kız kardeşini gazetecilere tanıtan Dinçerler, "Lütfen yanlış ifadeler kullanılmasın. Kendisi kız kardeşim olur" diyerek kısa süreli panik yaşadığını gözler önüne serdi.

İş insanı Mehmet Dinçerler'e Hadise ile olan aşkının nasıl başladığı soruldu.

hadise3_6

Özel hayatı hakkındaki sorulara gülümseyen Dinçerler, "Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biseksüel olduğu biliniyordu! Adriana Lima'ya mesajı gündemdeBiseksüel olduğu biliniyordu! Adriana Lima'ya mesajı gündemde
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Sorulardan bıktı! "Hadsizlik etmek istemem"Sorulardan bıktı! "Hadsizlik etmek istemem"
Anahtar Kelimeler:
Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
tipini begenmedim

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Kanseri yenmişti! Korkutan haber

Kanseri yenmişti! Korkutan haber

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.