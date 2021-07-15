Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler görüntülenince panik oldu

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in aşkı magazin basınında konuşulmaya devam ediyor.

Snob Magazin'in haberine göre; Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki gün kız kardeşiyle City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi.

Kız kardeşini gazetecilere tanıtan Dinçerler, "Lütfen yanlış ifadeler kullanılmasın. Kendisi kız kardeşim olur" diyerek kısa süreli panik yaşadığını gözler önüne serdi.

İş insanı Mehmet Dinçerler'e Hadise ile olan aşkının nasıl başladığı soruldu.

Özel hayatı hakkındaki sorulara gülümseyen Dinçerler, "Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum" dedi.

