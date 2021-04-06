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Hadise: Obez dediler, Roberto Carlos bacaklı dediler...

06.04.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise kapak olduğu dergi için en doğal hallerde poz verdi. Pozlarını paylaşan Hadise açıklamasında "Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim" dedi.

Hadise: Obez dediler, Roberto Carlos bacaklı dediler...

Hadise, İtalyan modaevi Valentino’nun global projesi için dünyaca ünlü moda dergisi L’Officiel’in Türkiye edisyonunun konuk yayın yönetmeni oldu.

Kapakta da yer alan şarkıcı, markanın ilkbahar/yaz 2021 koleksiyonundan en özel parçalarla objektif karşısına geçti. Hadise, Milano’daki çekimlerde kadının gücüne vurgu yapan ‘Sıfır makyaj’ akımını korudu.

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Pozlarıyla gündem olan Hadise çekimden kareleri paylaşarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Hadise paylaşımına şu notu düştü:

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"Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim. Obez dediler, Roberto Carlos bacaklı dediler, çok zayıf, çok çirkinleşti, sivrisineğe döndü dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım. Acı olan da çoğunlukla kadınların bu nefreti kusması. O dönem sosyal medya bu kadar yaygın kullanılmıyordu. Destek görmem gereken anlarda destek görmedim."


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Hadise
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