Hadise pozlarını paylaştı! "Göğüslerini mi büyütmüş?" dedirten pozlar

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı bir şekilde boşandığından beri gündemden düşmedi. Gerek aşk hayatı gerekse sahne tarzı olay olan Hadise pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak çıkardığı 'Sevmiyo' şarkısının klibindeki sahneleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim göğüslerini ön plana çıkardığı pozlarla olay oldu.

Hadise'nin iddialı dekoltesiyle verdiği pozlara hayranlarından beğeni yağdı.

Bazı takipçiler ise "Göğüsleri mi büyümüş?", "Göğüslerini mi büyütmüş?" yorumlarında bulundu.









