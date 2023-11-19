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Hadise pozlarını paylaştı! "Göğüslerini mi büyütmüş?" dedirten pozlar

19.11.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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Özel hayatı, sahne tarzı ve iddialı seçimleri ile sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise bu defa makyajsız pozlarıyla adından söz ettirmişti. En doğal hallerini takipçileri ile paylaşan güzel şarkıcı bu sefer de göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı bir şekilde boşandığından beri gündemden düşmedi. Gerek aşk hayatı gerekse sahne tarzı olay olan Hadise pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak çıkardığı 'Sevmiyo' şarkısının klibindeki sahneleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim göğüslerini ön plana çıkardığı pozlarla olay oldu.

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Hadise'nin iddialı dekoltesiyle verdiği pozlara hayranlarından beğeni yağdı.

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Bazı takipçiler ise "Göğüsleri mi büyümüş?", "Göğüslerini mi büyütmüş?" yorumlarında bulundu.

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Hadise ünlü şarkıcı
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