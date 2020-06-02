Hadise, Seda Bakan'ın kızıyla fotoğraf paylaştı

Bir süredir Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Hadise, karantina günlerinde sosyal medyayı daha da aktif kullanmaya başladı.

Önceki gün Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı, bu kez oyuncu arkadaşı Seda Bakan'ın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dünyaya gelen kızı Leyla ile olan karelerini takipçileriyle paylaştı.

Bakan'ın kızını kucağına alan Hadise, bahçede çekildiği fotoğrafları 'Prenses Leyla' notunu düşerek yayınladı.

Çocuklara duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren Hadise, geçtiğimiz aylarda da top model Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla'ya 'I Love You Baby' şarkısını söylemişti.

