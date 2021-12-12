Hadise sevgilisini yanından ayırmıyor! Yılbaşında hem iş hem aşk!

Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise ardından insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta birlikte 47. Altın Kelebek Ödül törenine birlikte katılan ikiliden Hadise, ödül konuşmasında "Çok değerli bir ödül çok. Yine titriyorum tabii ki de… Bana oy veren tüm hayranlarıma teşekkür ediyorum. Tüm sevdiklerim bugün yanımda. Derya, sevgilim Mehmet, tüm gece elimi tuttun teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü" ifadelerini kullanmıştı.

KIBRIS KARARI

Aşkları dolu dizgin devam eden ve nikah masasına oturması beklenen 36 yaşındaki Hadise ile 33 yaşındaki iş insanı Mehmet Dinçerler'in yeni yıla nerede girecekleri belli oldu. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; ünlü çift, 2022 yılını Kıbrıs’ta karşılayacak.

Yılbaşı gecesi için 1 milyon lira alacak olan Hadise, 3 gün önceden sevgilisi Mehmet Dinçerler ile gidip kısa bir tatil yapmayı da planlıyor.



