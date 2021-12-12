MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise sevgilisini yanından ayırmıyor! Yılbaşında hem iş hem aşk!

Hadise sevgilisini yanından ayırmıyor! Yılbaşında hem iş hem aşk!

12.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise sevgilisini yanından ayırmıyor! İlişkileri dolu dizgin devam eden ünlü çift 2022 yılına beraber girecek. Hadise hem aşk hem de iş için Kıbrıs kararı aldı.

Hadise sevgilisini yanından ayırmıyor! Yılbaşında hem iş hem aşk!

Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise ardından insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta birlikte 47. Altın Kelebek Ödül törenine birlikte katılan ikiliden Hadise, ödül konuşmasında "Çok değerli bir ödül çok. Yine titriyorum tabii ki de… Bana oy veren tüm hayranlarıma teşekkür ediyorum. Tüm sevdiklerim bugün yanımda. Derya, sevgilim Mehmet, tüm gece elimi tuttun teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise ödülü aldı, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür ettiHadise ödülü aldı, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti

KIBRIS KARARI

Aşkları dolu dizgin devam eden ve nikah masasına oturması beklenen 36 yaşındaki Hadise ile 33 yaşındaki iş insanı Mehmet Dinçerler'in yeni yıla nerede girecekleri belli oldu. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; ünlü çift, 2022 yılını Kıbrıs’ta karşılayacak.

Yılbaşı gecesi için 1 milyon lira alacak olan Hadise, 3 gün önceden sevgilisi Mehmet Dinçerler ile gidip kısa bir tatil yapmayı da planlıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
Şalvarlı soygun! Saniyeler içinde 1 milyonluk pırlantayı böyle çalmışlarŞalvarlı soygun! Saniyeler içinde 1 milyonluk pırlantayı böyle çalmışlar
Aile pozu olay oldu! "Baban senden genç duruyor"Aile pozu olay oldu! "Baban senden genç duruyor"
Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Mehmet Dinçerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Eski halini paylaştı! Görenler inanmadı

Eski halini paylaştı! Görenler inanmadı

10 Aralık reyting sonuçları!

10 Aralık reyting sonuçları!

Muhteşem üçlü geri döndü! Değişimleri şaşkınlık yarattı

Muhteşem üçlü geri döndü! Değişimleri şaşkınlık yarattı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.