MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün için Kadir Gecesi'ni seçti

Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün için Kadir Gecesi'ni seçti

25.01.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise aileye de girmişti. Sevgilisinin kardeşinin düğününde aile fotoğrafına giren Hadise düğün için kolları sıvadı. Söyleyemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün tarihini özellikle Kadir Gecesi'ni denk getirdi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün için Kadir Gecesi'ni seçti

Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile sevgili olan ve geçtiğimiz günde evlilik teklifi alan Hadise gündemden düşmüyor. Hadise aileye de girdi ve düğün hazırlıklarına başladı. Söyleyemezsem Olmaz'da Bircan Bali'nin iddiasına göre Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün tarihine karar verdi. Ancak düğün tarihinde herkesi şaşırtan bir detay vardı.

İddiaya göre Hadise ve Mehmet Dinçerler 27 Nisan'da nikâh masasına oturuyor. İkilinin bu tarihi seçmelerinin nedeni ise o günün Kadir Gecesi'ni denk geliyor olması. Hadise ve sevgilisi bu tarihin kendilerine daha uygun ve hayırlı olacağına karar vermiş.

Hadise ve sevgilisi nikâh işlemlerine ve düğün hazırlıklarına da başladı.

Seren Serengil Hadise için Seren Serengil Hadise için "aklanma operasyonu" dedi! "Reza Bey'in avukatını aradım"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk iddiasına olay yorum! "Seks partilerinden..."Aşk iddiasına olay yorum! "Seks partilerinden..."
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısıTEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

İmamoğlu AKOM'da açıkladı! İstanbul'da kar kalınlığı 85 cm'ye ulaştı

İmamoğlu AKOM'da açıkladı! İstanbul'da kar kalınlığı 85 cm'ye ulaştı

Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması

Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.