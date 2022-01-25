Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün için Kadir Gecesi'ni seçti

Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile sevgili olan ve geçtiğimiz günde evlilik teklifi alan Hadise gündemden düşmüyor. Hadise aileye de girdi ve düğün hazırlıklarına başladı. Söyleyemezsem Olmaz'da Bircan Bali'nin iddiasına göre Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün tarihine karar verdi. Ancak düğün tarihinde herkesi şaşırtan bir detay vardı.

İddiaya göre Hadise ve Mehmet Dinçerler 27 Nisan'da nikâh masasına oturuyor. İkilinin bu tarihi seçmelerinin nedeni ise o günün Kadir Gecesi'ni denk geliyor olması. Hadise ve sevgilisi bu tarihin kendilerine daha uygun ve hayırlı olacağına karar vermiş.

Hadise ve sevgilisi nikâh işlemlerine ve düğün hazırlıklarına da başladı.



