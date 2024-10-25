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Hadise ve Şevval Sam'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser ücreti tepki çekmişti! Berna Laçin o belediyelere seslendi! 'Ayıptır'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.10.2024 12:51
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Şevval Sam'a Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri için ödeyeceği rakam günlerdir konuşuluyordu. Ünlü isme 2 saatlik konser için 5 milyon TL ödeneceği iddia edilmiş sonra ajans tarafından yapılan açıklamada 'söz konusu rakam total bir organizasyon bütçesi' denmişti. Şevval Sam'ın konser ücretinin yankıları sürerken Hadise'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyon TL ödeyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Berna Laçin belediyelere seslenerek tepki gösterdi.

Hadise ve Şevval Sam'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser ücreti tepki çekmişti! Berna Laçin o belediyelere seslendi! 'Ayıptır'

Geçtiğimiz günlerde kadın cinayetleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruları cevaplamak istemeyen ve bu tavırları ile tepkilerin hedefi olan Şevval Sam, sonrasında ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İzmir'de vereceği konserden alacağı ücretle çok konuşulmuştu.

Şevval Sam'a Konak Belediyesi'nin 2 saatlik konser için tam tamına
5.300.000 TL ödeyeceği iddiası tartışma başlatırken ünlü ismin ajansından yapılan açıklamada 'söz konusu rakam total bir organizasyon bütçesi' denilmişti.

ŞEVVAL 2

6 MİLYON TL İDDİASI...

Şevval Sam'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinden alacağı ücretin yankıları devam ederken son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Hadise'ye 6 milyon TL ödeyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuya dair resmi bir açıklama bulunmazken Berna Laçin belediyelere seslenip tepki gösterdi.

KAPAK HADİSE

'TİCARİ BİR İŞ OLMAMALI'

Ünlü isim; '29 Ekim için para isteyen şarkıcıyı da çıkarmayın ey belediyeler. Ayıptır hu! Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı. Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak onurdur. Bu maneviyatı olmayana bir de para veriyorsunuz ya pes!' ifadelerini kullandı.

LAÇİN BERNA

YORUM YAĞDI

Berna Laçin'in bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyada; 'güzel teklif', 'ilk defa aynı fikirdeyiz', 'zaten böyle olması gerekir' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin Hadise Şevval Sam
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