Hadise yılı kazançla kapatıyor! Milyonlar havada uçuşuyor

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlattıktan sonra kendisini işe veren şarkıcı Hadise, ilk olarak yüzü olduğu kolajen markası için kamera karşısına geçti.

3 SAAT İÇİN 500 BİN TL

Hadise, daha sonra Tik Tok’ta yılbaşı akşamı yayınlanacak konseri için sahneye çıktı. Şarkıcının, üç saatlik akustik performansı için firmadan 500 bin TL aldığı konuşuluyor.

Bir stüdyoda yapılan etkinlik, tüm tedbirlere uyularak gerçekleştirildi. Hadise konser öncesi büyük hazırlık yaptı.



'O SES TÜRKİYE' YILBAŞI ÖZEL

Hadise, yıllardır ekranda olduğu ve bu sene pandemi nedeniyle yayınlanmayan ‘O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programına da katıldı. Şarkıcı, gece için yurt dışından getirttiği dört farklı kıyafetle izleyici karşısına çıkacak. (Gecce)

