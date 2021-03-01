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Hadise yine meydan okudu! Bu defa...

01.03.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Hadise yine meydan okudu! Bu defa...

Geçtiğimiz hafta makyajsız fotoğrafını paylaşarak, yeni bir akım başlattığını duyuran şarkıcı Hadise, yine çağrıda bulundu. Hadise, bu kez Şükran Ovalı, Tülin Şahin, Ezgi Mola ve Derya Açıkgöz'e meydan okudu.

Oyuncu aşkı Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans verdiğini duyuran şarkıcı Hadise, pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

Geçtiğimiz hafta makyajsız fotoğrafını paylaşarak, yeni bir akım başlattığını duyuran Hadise, yeni bir paylaşımda bulundu.

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YİNE MEYDAN OKUDU

Yeni videosunu Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, bu kez Şükran Ovalı, Tülin Şahin, Ezgi Mola ve Derya Açıkgöz'e meydan okudu.

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Doğallığını gözler önüne seren 35 yaşındaki Hadise, şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba... Geçen hafta başlattığım #makyajsızpazartesi challenge'ı bugün devam ettirmek istiyorum. Bugün meydan okumak istediğim isimler; Şükran Ovalı, Tülin Şahin, Ezgi Mola ve Derya Açıkgöz...

Sizden beklediğim şey şu; makyajsız bir fotoğraf veya video yüklemeniz, bunu #makyajsızpazartesi hashtag'i ile sosyal medyanıza yükleyip, başka birisine meydan okumanız. Haydi, siz de benimle aynı şeyi yapın. Bekliyorum...

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ŞÜKRAN OVALI'DAN YANIT

Ünlü ismin bu çağrısına sessiz kalmayan Şükran Ovalı, makyajsız pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise, Şükran Ovalı, Instagram,
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