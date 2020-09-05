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Hadise YouTube trend videoların 1 numarası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

Hadise, 3 Eylül Perşembe yayımlanan yepyeni şarkısı 'Küçük Bir Yol' ile YouTube trend videolar listesinde 1 numaraya yerleşerek görkemli bir geri dönüş yaşadı. Kendi sosyal medya hesabında bir görselle zaferini paylaşan Hadise'nin video klibi 2 günde 3,5 milyon kişi tarafından izlendi.

Hadise YouTube trend videoların 1 numarası oldu

Popçu Hadise, uzun süredir üzerinde çalıştığı, üç şarkıdan oluşan EP'sinin merakla beklenen ilk teklisi 'Küçük Bir Yol'u 3 Eylül Perşembe tüm dijital platformlarda yayımladı.

Hadise, şarkı sözlerinin hassas unsurlarını dokunaklı yaylılar, gitarlar ve daha fazlasıyla dolu muhteşem aranjmanla harmanlayarak müziğindeki sınırları zorladı.

Kayıtları Los Angeles'ta yapılan şarkının müzik ve düzenlemesi Devrim Karaoğlu'na, sözleri Mete Özgencil ve Devrim Karaoğlu'na ait. Şarkının mix'ini Will Brierre, mastering'ini birçok önemli projede imzası bulunan Howie Weinberg ve Will Borza tarafından yapıldı.

3 Eylül Perşembe video klibi de yayımlanan şarkının yönetmen koltuğuna Hadise ile 2006 yılından beri birçok başarılı projede beraber çalışan Şenol Korkmaz oturdu. Klibin görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu üstlendi. Hadise'nin fotoğrafları Emre Ünal tarafından çekildi.

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