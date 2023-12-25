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  4. Hafize Gaye Erkan şimdi o paylaşımla gündemde! Leyla Alaton 2014'te söylemiş: 'Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır'

Hafize Gaye Erkan şimdi o paylaşımla gündemde! Leyla Alaton 2014'te söylemiş: 'Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır'

25.12.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın adı gündemden düşmüyor. Erkan, bu sefer de yıllar önce yapılan bir paylaşım ile gündemde. 2014 yılında yapılan paylaşımın sahibi ise Alarko Holding'in ortaklarından iş insanı Leyla Alaton...

Hafize Gaye Erkan şimdi o paylaşımla gündemde! Leyla Alaton 2014'te söylemiş: 'Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır'

Türkiye'de ekonominin başına Mehmet Şimşek'in gelmesinin ardından Merkez Bankası Başkanı'nın kim olacağı merak konusu olmuştu. Farklı farklı isimler telaffuz edilse de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla Hafize Gaye Erkan getirildi.

GÜNDEM OLDU

Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla adından söz ettiren Hafize Gaye Erkan şimdi de yıllar önce yapılan bir paylaşımla gündeme geldi. Herkesin paylaşım yaptığı tweet ise İshak Alaton'un kızı ve Alarko Holding'in ortaklarından iş insanı Leyla Alaton'a ait.

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Leyla Alaton

Alaton, 2014 yılında yaptığı bir paylaşımda şunları ifade etti:

"Adını not alalım rica. Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır. Hiç şüphem yok!"


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leyla alaton Hafize Gaye Erkan
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