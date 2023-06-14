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Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girdi! Sütyensiz tarzına beğeni yağdı

14.06.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Aşk Ağlatır, Darmaduman gibi birçok başarılı projede yer alan ve başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan dün akşam özel bir davete katıldı. Davet tarzıyla çok beğenilen Sancaktutan kameralar karşısına geçip poz vermek için adeta şekilden şekile girdi.

Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girdi! Sütyensiz tarzına beğeni yağdı

Şimdilerde Kerem Bürsin ile başrolünü paylaşacağı yeni dizisi 'Ya Çok Seversen' ile sık sık gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan sosyal medyadaki son paylaşımıyla olay oldu. Ünlü oyuncu katıldığı bir özel gece için hazırlandı ve sütyesiz tarzıyla dikkat çekti.

Lacivert bir elbise giyen Hafsanur Sancaktutan'ın derin göğüs dekoltesi çok beğenildi. Ünlü isim elbisesinin içine sütyen giymeyi tercih etmedi. Sancaktutan katıldığı gecede kameralar karşısına geçince poz vermek için şekilden şekili girdi.

poz vermek

Hafsanur Sancaktutan tarzıyla takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'Çok güzel görünüyorsun', 'Aşırı kalp', 'Bayıldım', 'Saçı makyajı herşeyi çok güzel' gibi yorumlar yapıldı. 23 yaşındaki oyuncunun Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

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Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazandı.

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İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle yaşadı. Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakteri ile hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu Son Yaz dizisinde Yağmur karakteriyle adından söz ettirdi.

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Hafsanur Sancaktutan'ın son projesi Disney Plus ekranlarında yayınlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizisi oldu. Bu projede başrolleri Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile paylaştı.

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