Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Bu hafta bazı bölgelerde etkili olan yağışlar hafta sonuna doğru etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeler sonucu birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi.
Meteoroloji tarafından paylaşılan yağış miktarı tahmin haritasına göre 18 Eylül Cumartesi günü şu iller için kuvvetli yağış uyarısı verildi:
Meteoroloji tarafından paylaşılan yağış miktarı tahmin haritasına göre 19 Eylül Pazar günü şu iller için kuvvetli yağış uyarısı verildi:
Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Çankırı, Bartın, Ankara, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya ve Tokat.
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