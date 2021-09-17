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Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

17.09.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı kesimleri için yağışların hafta sonuna doğru etkisini artıracağı değerlendirmesinde bulundu. MGM'nin yağış miktarı tahmin haritasına göre cumartesi günü İstanbul, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Bu hafta bazı bölgelerde etkili olan yağışlar hafta sonuna doğru etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeler sonucu birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi.

CUMARTESİ GÜNÜ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji tarafından paylaşılan yağış miktarı tahmin haritasına göre 18 Eylül Cumartesi günü şu iller için kuvvetli yağış uyarısı verildi:

  • İstanbul, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır.

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PAZAR GÜNÜ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji tarafından paylaşılan yağış miktarı tahmin haritasına göre 19 Eylül Pazar günü şu iller için kuvvetli yağış uyarısı verildi:

Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Çankırı, Bartın, Ankara, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya ve Tokat.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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