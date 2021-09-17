Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Bu hafta bazı bölgelerde etkili olan yağışlar hafta sonuna doğru etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeler sonucu birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi.

CUMARTESİ GÜNÜ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji tarafından paylaşılan yağış miktarı tahmin haritasına göre 18 Eylül Cumartesi günü şu iller için kuvvetli yağış uyarısı verildi:

İstanbul, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır.

PAZAR GÜNÜ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji tarafından paylaşılan yağış miktarı tahmin haritasına göre 19 Eylül Pazar günü şu iller için kuvvetli yağış uyarısı verildi:

Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Çankırı, Bartın, Ankara, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya ve Tokat.





