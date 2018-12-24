MAGAZİN

Hailey Baldwin giydi; Justin Bieber bozuldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 15:35 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün 'Snoop Dogg' yazılı bir tişört giyen Hailey Baldwin'in jestine karşılık veren Snoop Dogg'a Justin Bieber'den anlamsız tepki!

Hailey Baldwin giydi; Justin Bieber bozuldu

Kasım ayında evlendiklerini ilan eden ünlü model Hailey Baldwin ve Justin Bieber çifti gündemde kalmaya devam ediyor. Baldwin geçtiğimiz gün 90’lara gönderme yapan, ‘Snoop Dogg’ yazan bir tişört ile görüntülendi.

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Baldwin’in tişörtünü gören ünlü şarkıcı Snoop Dogg ise bu jeste kayıtsız kalmadı ve Hailey’nin fotoğrafını Instagram’da ‘Hey Hailey’ notu ile paylaşarak memnuniyetini dile getirdi.

Justin Bieber’dan ise tepki gecikmedi ve paylaşımın altına ‘O benim kızım’ yazdı. Tabii bu yanıt sosyal medyada tepki çekti. Masumane yapıldığı düşünelen bir paylaşıma böyle tepki vermesi kullanıcılara çok mantıklı gelmedi…

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Bieber’ın fanları ise ünlü şarkıcıyı savunarak, Snoop Dogg’un fotoğrafını yorum yağmuruna tuttu. Bakalım bu harekete Dogg tarafından bir yanıt gelecek mi? (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Snoop Dogg hailey baldwin justin bieber

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