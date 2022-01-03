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  4. Haiti Başbakanı Ariel Henry’e suikast girişimi! Saldırı anı kameraya kaydedildi

Haiti Başbakanı Ariel Henry’e suikast girişimi! Saldırı anı kameraya kaydedildi

03.01.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti Başbakanı Ariel Henry’e, Bağımsızlık Günü kutlamaları için geldiği şehirde suikast girişiminde bulunuldu. Çıkan çatışmada Başbakan Henry yara almadan kurtulurken, bir kişi ise hayatını kaybetti. Saldırı anı ise saniye saniye kameralara kaydedildi. Haiti'de geçtiğimiz yıl da Devlet Başkanı Moise silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Amerika'da Karayip Denizi'nde yer alan ada ülkesi Haiti’de Başbakan Ariel Henry’e suikast girişiminde bulunuldu. Henry’nin korumalar eşliğinden kiliseden çıkarıldığı anlarda kurşunlar yağdı.

KİLİSEDEN ÇIKARKEN KURŞUN YAĞDI

Haiti basınında yer alan haberlerde, Başbakan Henry’nin ulusal bağımsızlığın 218’inci yıldönümünün kutlandığı Bağımsızlık Günü için geldiği Gonaives şehrindeki kiliseden çıktığı sırada suikast girişiminde bulunulduğu aktarıldı. Henry’nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ifade edilen haberlerde, saldırı sonucu çıkan çatışmada kimliği belirsiz 1 kişinin hayatını kaybettiği ve birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Haberlerde, şehirde faaliyet gösteren silahlı çetenin Başbakan Henry'yi şehre gelmemesi konusunda uyardığı ifade edilerek, söz konusu ziyaretin tehditlere rağmen yapıldığı belirtildi.

DEVLET BAŞKANI MOISE DE SUİKASTLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, geçtiğimiz sene 7 Temmuz’da başkent Port Au Prince’de bulunan özel rezidansında silahlı kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Moise’nin eşi Martine Moise de yaralanmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Haiti
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