Hakan Altun’dan astronomik sahne fiyatı açıklaması

Hakan Altun, geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan tedavisinin ardından taburcu edilen Hakan Altun, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"TEDAVİM SÜRÜYOR"

Snob Magazin’in haberine göre; sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Altun, "İyiyim, her şey yolunda. İlaç tedavim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bodrum-İstanbul arası mekik dokuduğunu söyleyen şarkıcı, "Zorlanıyorum, çekimler İstanbul'da olduğu için hafta içi burada olmak durumunda kalıyorum, gerçi 15 gün önce bir boşluğumuz vardı Bodrum'daydım" diye konuştu.

"PARASINI BİLE ALMIYORLAR"

Yeni yıla Ankara'da gireceğini söyleyen Hakan Altun, aldığı astronomik sahne fiyatı hatırlatılınca, "Ben parayı konuşmuyorum, sadece şarkı söylüyorum. Mesela döner yiyoruz onun parasını bile almıyorlar" diyerek espri yaptı.



