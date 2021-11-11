MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Altun’dan astronomik sahne fiyatı açıklaması

Hakan Altun’dan astronomik sahne fiyatı açıklaması

11.11.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından işinin başına dönen Hakan Altun, geçtiğimiz akşam objektiflere takıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu, ilaç tedavisine devam ettiğini söyleyen Hakan Altun sahne fiyatları hakkında sorulan soruya, “ben parayı konuşmuyorum” şeklinde yanıt verdi.

Hakan Altun’dan astronomik sahne fiyatı açıklaması

Hakan Altun, geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan tedavisinin ardından taburcu edilen Hakan Altun, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"TEDAVİM SÜRÜYOR"

Snob Magazin’in haberine göre; sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Altun, "İyiyim, her şey yolunda. İlaç tedavim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

hakan-altun-3-son

Bodrum-İstanbul arası mekik dokuduğunu söyleyen şarkıcı, "Zorlanıyorum, çekimler İstanbul'da olduğu için hafta içi burada olmak durumunda kalıyorum, gerçi 15 gün önce bir boşluğumuz vardı Bodrum'daydım" diye konuştu.

Özcan Deniz'den Hadise'ye ünlülerin yılbaşı kazançları... Yok artık dedirten ücretlerÖzcan Deniz'den Hadise'ye ünlülerin yılbaşı kazançları... Yok artık dedirten ücretler

"PARASINI BİLE ALMIYORLAR"

Yeni yıla Ankara'da gireceğini söyleyen Hakan Altun, aldığı astronomik sahne fiyatı hatırlatılınca, "Ben parayı konuşmuyorum, sadece şarkı söylüyorum. Mesela döner yiyoruz onun parasını bile almıyorlar" diyerek espri yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cesur ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"Cesur ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Ünlülerin modacısından acı haber! Ünlülerin modacısından acı haber!
Anahtar Kelimeler:
Hakan Altun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Görüşmede dikkat çeken koltuk detayı!

Görüşmede dikkat çeken koltuk detayı!

Yeni güne rekorla başladı

Yeni güne rekorla başladı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.