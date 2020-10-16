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Hakan Altun; Demet Akalın ve Alişan için gelmedi! İbo için geldi

16.10.2020 16:48 | Son Güncelleme:
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Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun İbo Show için İstanbul'a geldi. Altun'un daha önce Demet Akalın ve Alişan'ı reddetmesi gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun Emel Müftüoğlu'nun doğum günü için geldiği mekandan çıkarken magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

Bodrum'da yaşayan Hakan Altun İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'a konuk olmak için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Hakan Altun daha önce Demet Akalın ve Alişan'a davet edilmişti. Ancak Altun "Bodrum'da yaşadığım ve pandemi sebebiyle 2020 yılında şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine" yanıtını vermişti. Altun'un diğer programa katılmak istemediği de bu açıklamayla ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan sanatçı muhabirlerin Ajda Pekkan sorusuna yanıt vermedi.

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