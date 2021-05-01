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Hakan Altun hastalığı hakkında ilk kez konuştu: "Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek"

01.05.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimi esnasında damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan şarkıcı Hakan Altun, hastaneden taburcu olduktan sonra ilk kez hastalığı hakkında açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, "Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek" dedi.

Hakan Altun hastalığı hakkında ilk kez konuştu: "Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek"

21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Altun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hakan Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhabalar… 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip, arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım.”

“Tüm hastane çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi.”

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Hakan Altun Instagram
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