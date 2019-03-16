MAGAZİN

Hakan Altun önce hüzünlendirdi sonra coşturdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

Bursa'da sahneye çıkan şarkıcı Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hakan Altun önce hüzünlendirdi sonra coşturdu

Arabesk müzik şarkıcısı Hakan Altun, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. 'Bir Telefon' adlı klasikleşen şarkısıyla birlikte dinleyenlerini selamlayan Altun, 2,5 saat sahnede kaldı. Mekanı tamamen dolduran yaklaşık bin 500 kişiye birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Altun, konserinde kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Hakan Altun'un söylediği aşk şarkılarıyla hüzünlenen hayranları, ardından hareketli parçalarla doyasıya eğlendi. 'Ankara'nın Bağları' şarkısıyla sahnede oynayan Hakan Altun, performansıyla dinleyicilerden tam not aldı. Sahnede orkestrası ile birlikte kaşık havası da oynayan Hakan Altun, "Bu geceki performansımızı bizi ilk defa dinleyemeye gelen arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz" dedi. (DHA)


Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!
Belçim Bilgin, o dergiye kapak oldu! Belçim Bilgin, o dergiye kapak oldu!
Erkan Kolçak Köstendil uyardı! Erkan Kolçak Köstendil uyardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hakan altun konser

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belçim Bilgin, o dergiye kapak oldu!

Belçim Bilgin, o dergiye kapak oldu!

Erkan Kolçak Köstendil uyardı!

Erkan Kolçak Köstendil uyardı!

Demet'ten Sıla atağı

Demet'ten Sıla atağı

Neymar'ın partisine damga vurmuştu! İşte Türk güzelin yeni aşkı

Neymar'ın partisine damga vurmuştu! İşte Türk güzelin yeni aşkı

Ricky Martin'den dünyaya Yeni Zelanda tepkisi! Tokat gibi gözler

Dünyaya tokat gibi Yeni Zelanda tepkisi!

Yasmin Erbil'i kızdıran yorum: 'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.