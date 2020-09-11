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Hakan Altun'un parmağı sosyal medyanın diline düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 15:26 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Koronavirüs sebebiyle programlarına konuk bulamadıklarını savunan Alişan ve Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde "İnsanları programa çağırıyoruz ama katılmamak için bize yalan söylüyorlar. 'Müziği bıraktım' diyorlar" şeklinde konuştu.

O kişinin ise Hakan Altun olduğu öne sürüldü.

Çıkan haberlerin ardından sanatçı Hakan Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Herkese merhaba. Ufak bir yanlış anlaşılmadan dolayı bu videoyu çekme durumunda kaldım. Son dönemlerde yoğun bir şekilde beni ve ekip arkadaşlarımı müzikseverler ve dostlar arayıp, 'Hakan Altun müziği bırakmış' diye bir şeyler dolanıyormuş ortalarda. Bu kesinlikle yanlış bir anlaşılma. Sevgili Alişan ile Demet kardeşim bizzat kendileri beni arayıp, nazik bir şekilde programlarına davet ettiler. Ben de programın hayırlı, uğurlu olmasını diledim ancak Bodrum'da yaşadığımı ve 2020'de pandemiden dolayı şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk, hem de ben riskli gruptayım. 2021 yılında da gece kulüplerini bırakıp, inşallah müzikseverlerle sağlıklı günlerde, konserlerde şarkı söylemeyi düşünüyoruz. Allah bu bedene can ve sağlık verdiği sürece ben şarkılarımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada bizim haddimiz değil müziği bırakmak, ancak müzik bizi bırakabilir. Ölürüm de müziği bırakamam, müzik beni bırakana değin...

HAKAN ALTUN'UN PARMAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde Hakan Altun'un sol baş parmağı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve ünlü şarkıcıyla ilgili binlerce yorum yapıldı.

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