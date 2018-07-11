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Hakan Çalhanoğlu'ndan o fotoğrafa ilk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2018 10:58 | Son Güncelleme

Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle eğlendiği iddia edildi. Hakan Çalhanoğlu, o fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Hakan Çalhanoğlu'ndan o fotoğrafa ilk açıklama

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti. Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili hala bir açıklama yapmamışken bu kez sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı.

Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcunun Milano’da yabancı bir güzelle eğlendiği iddia edildi. Hakan Çalhanoğlu, o fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fotoğraftaki kadındın Jaqueline Pinheiro olduğu ortaya çıkmıştı. Hakan Çalhanoğlu, bu fotoğraf ile ilgili açıklama yaptı. Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından, "Her gördüğüne ve duyduğuna inanma. Tuz bile şeker gibi gözükür." paylaşımı yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
hakan çalhanoğlu Jaqueline Pinheiro

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