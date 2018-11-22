Say, Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:"Sosyal medyaya girdiğimiz 2006 yılından bu yana ilk kez takipçi sayımın azaldığını gördüm.

Hakan Hatipoğlu'ndan Fazıl Say'a cevap gecikmedi

Say, Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı: "Sosyal medyaya girdiğimiz 2006 yılından bu yana ilk kez takipçi sayımın azaldığını gördüm. Sebebi; Son 7-8 gün içinde resim sanatının 150 başyapıtını sayfamda paylaşmış olmam. Başka bir sebep şu anda yok, bilmediğim bir konu varsa haberdar edin.Yanı bir şeyi "fazla" yapmış olduğum için. Fazla olan ise bir sanatçının sayfasında sanat eserleri, tuhaf mı bu?"

"2008-9-10-11-12 o yıllarda; Sosyal medyada pek çok tartışmaya girdim, hatta başıma ciddi dertler açıldı, fikirlerimi savunuyordum. ve bazen de ölçüyü kaçırdığım oluyordu, seveni-sevmeyeni farketmez, bu dönem böyleydi, malum, bazı kesimlerin önyargıları değiştirmek, atomu parçalamaktan zordur, sıkı mücadeleydi tek başıma, doğru bulduğumu sonuna kadar savundum.."

"Şimdi dostlar; Instagram'da binlerce insanı , kurumu ben de takip ediyorum, önüme her gün ilginç şeyler düştüğü de olur, bazen hayatın akışıdır, bilmediğimiz insanların hayatlarından enstantanelerdir, bu gezegende olup bitenlerdir, kimi zaman ilgimizi çeker kimi zaman çekmez... Bu bir sorun değil. Bir sapıklık yoksa, çirkinlik, faşistlik, gaddarlık yoksa, bence o sayfalarda sıkıntı yok demektir, yani takibi bırakmama sebep yoktur. Zarar gördüğümüz yerden elbetteki uzaklaşırız."

"Resimleri bloklar olarak yayınlayabilir daha az göze batabilirdim belki, ama tek tek yayınlayınca, hem her biri hakkında altında oluşan bilgi birikimi, çok değerli yorumlar, fikir alışverişi daha özel oluyor.Bu yüzden tek tek.. itinayla...Her resim bir dünyadır. İnterneti kirletmiyoruz, tam tersi, temizliyoruz.. Bunca arabesk yağmacılığı toz bulutu arasında haliyle; işimiz zor."

"609 bin kişi 607 bine düştü 3 günde... Benim için sorun değil... Ama bu bir felsefi sorundur bu ülkede o ayrı konu... Sanatımı, ve ilgilendiğim sanatları paylaştığım için değil demek bsşka bir sebepten takip ederlermiş , “fazla resim” onlara aykırı gelmiş; varsın öyle olsun.Resim sanatının Türkiye’de işi zormuş. Bu zorluklar tanıdık geldi..."

Fazıl Say'ın bu mesajının altına 'Var mısın yok musun' yarışması ile ünlenip, Survivor ile şöhretini pekiştiren Hakan Hatipoğlu "Bende de kandil veya bayram tebriği yazınca oluyor aynısı... Şaka gibi" notunu düştü. Fazıl Say ise Hakan'a "Siz ne işle uğraşıyorsunuz?" diye sordu.

Sosyal medyada olay olan bu yazışmanın ardından kullanıcılar "Survivor Hakan'ı nasıl tanımazsın", "Fazıl Abi ayıp ettin" yorumlarını yaptı. Kısa bir süre sonra Hakan Hatipoğlu yazdığını sildi.

Yaşananların ardından Hakan Hatipoğlu, 2. Sayfa programına yazılı bir açıklama gönderdi: "İlk olarak bu cümle ile sosyal medyada bende insanların din siyaset spor gibi konularda ne kadar kolay linç edildiğini ve bunun ne kadar yanlış olduğunu tıpkı Fazıl Bey gibi belirtmek istedim buna açıklık getireyim. Fazıl Bey'in bu soruyu normal sorduğunu düşünsem, (ki düşünmüyorum) o zaman beni 2 yıldır takip eden biri neden bunu soruyor ki derim. En azından 2 yılda hakkımda bir bilgi sahibi olmuştur. Maksadı bana laf atmak ya da iğnelemek ise, bir reality show'a katıldık diye, okuduğumuz okullar, iş hayatımız, sonrasında televizyonda yaptığımız onlarca iş ( her şey Survivor değil) böyle bir anda bir cümle ile hafife alınmasın."

"Size bu yaz yaşadığımız bir olayı anlatıyım; Yazın Alaçatı'da kaldığımız otelin sahibi çok sevdiğimiz bir ablam, aile dostum, telefonunu hazırlayıp yarım saat çekindikten sonra, bir cafe de yan masasında oturan ve hayranı olduğu Fazıl Say'a yaklaşıp "pardon bir fotoğraf çekebilir miyiz" diyor. Cevap "şu an olmaz maalesef" deyip yüzüne bile bakmıyor. Bunu neden anlattım; belki dünyaca tanınan bir sanatçı değilim hatta bir sanatçı değilim ama en azından insanım. Beni dışarıda, çevremde, sokakta tanıyan tanır bilen bilir. Bu dünyaya güzellik saçmak için illa sanatçı olmak gerekmiyor. "