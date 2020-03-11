Hakan: Muhafız'da Çağatay Ulusoy'un Harun'a dönüşmesi 3 saat sürdü!

Netflix'in ilk Türk dizisi olan 'Hakan: Muhafız' geçtiğimiz günlerde 3. sezonu izleyenleriyle buluştu. Dizide, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı 'Hakan' karakteri 'Harun'a dönmesi ise dikkat çeken sahneler arasında yer aldı.

Ulusoy'un son bölümdeki saç makyajı özel bir teknik kullanılarak tam 3 saat sürdü. Oyuncunun dizideki yeni imajı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Netflix Türkiye YouTube kanalı da Hakan karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy’un ilk Muhafız’a dönüşmesinin kamera arkası videosunu paylaştı.

Paylaşılan kamera arkası videosunda, ilk Muhafız olan Harun’un makyajla nasıl yaratıldığı bütün aşamaları ile gösteriliyor.

