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Hakan: Muhafız'da Çağatay Ulusoy'un Harun'a dönüşmesi 3 saat sürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Netflix'te yayımlanan ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'da Çağatay Ulusoy'un 3 saatin üzerinde süren değişimi izleyenleri şaşırttı. Özel bir makyajla hazırlanan Çağatay Ulusoy'un değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Netflix'in ilk Türk dizisi olan 'Hakan: Muhafız' geçtiğimiz günlerde 3. sezonu izleyenleriyle buluştu. Dizide, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı 'Hakan' karakteri 'Harun'a dönmesi ise dikkat çeken sahneler arasında yer aldı.

Ulusoy'un son bölümdeki saç makyajı özel bir teknik kullanılarak tam 3 saat sürdü. Oyuncunun dizideki yeni imajı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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Netflix Türkiye YouTube kanalı da Hakan karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy’un ilk Muhafız’a dönüşmesinin kamera arkası videosunu paylaştı.

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Paylaşılan kamera arkası videosunda, ilk Muhafız olan Harun’un makyajla nasıl yaratıldığı bütün aşamaları ile gösteriliyor.

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Hakan: Muhafız, Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı, Çağatay Ulusoy,

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