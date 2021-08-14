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  4. Hakan Sabancı'nın yeni güzeli! Model Elif Aksu ile görüntülendi

Hakan Sabancı'nın yeni güzeli! Model Elif Aksu ile görüntülendi

14.08.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Hakan Sabancı, 28 yaşındaki Türk model Elif Aksu ile görüntülendi. İkili, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını tribünden takip etti.

Hakan Sabancı'nın yeni güzeli! Model Elif Aksu ile görüntülendi

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Müsabakayı takip edenler arasında iş insanı Hakan Sabancı, model Elif Aksu ve Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı da vardı.

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YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Hakan Sabancı ve Elif Aksu'nun bu yakınlığı, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

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OLAYLI BİR ŞEKİLDE AYRILDILAR

Hakan Sabancı, son olarak Aygün Aydın ile birliktelik yaşamıştı. Sabancı ile Aydın olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın mahkemeden aldığı uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalanarak 3 gün zorlama hapis yatmıştı.

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Hakan Sabancı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis yatan Aydın, bu kez 15 gün hapse çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aygün Aydın
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