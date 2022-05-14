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Hakan Taşıyan kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Hakan Taşıyan hastalığı ne? İyileşti mi?

14.05.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Taşıyan, Kanal D'de 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarından biri. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in diğer konukları ise Işın Karaca ve Ersin Korkut. Ünlü sanatçı programda sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki Hakan Taşıyan kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Hakan Taşıyan hastalığı ne? İyileşti mi? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi..

Hakan Taşıyan kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Hakan Taşıyan hastalığı ne? İyileşti mi?

Hakan Taşıyan; Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Programın diğer konukları ise Işın Karaca ile Ersin Korkut. Ünlü şarkıcı, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'de sevilen parçalarını seslendirerek izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki Hakan Taşıyan kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Hakan Taşıyan hastalığı ne? İyileşti mi? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? 14 Mayıs Cumartesi

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır.

Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı. İlk kasetini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

HAKAN TAŞIYAN'IN HASTALIĞI NE?

Karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran Hakan Taşıyan'ın, tedavisine başlanmıştı. Taşıyan'a, bir kadavradan karaciğer nakli, daha sonra ise kardeşi Sinem Saraçoğlu'ndan böbrek nakli yapılmıştı.

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Hakan Altun Hakan Taşıyan Sibel Can
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