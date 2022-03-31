MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Ural Beren Saat'in sözlerine kızdı! "Bu toplara girme ağır gelir altında kalırsın"

Hakan Ural Beren Saat'in sözlerine kızdı! "Bu toplara girme ağır gelir altında kalırsın"

31.03.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beren Saat'in Ankara'da yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. "'Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık" sözleriyle dikkat çeken Beren Saat'e Hakan Ural tepki gösterdi.

Beren Saat'in iklim zirvesindeki yaptığı konuşma günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik" diyerek sözlerine başlayan Beren Saat konuşmasında "Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık. Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘yüzümüzü hep Batı’ya döndük şimdi birazcık da Doğu’ya bakalım’ denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor."
Beren Saat: Rahatsızlıklarımızı söylediğimizde 'köprülere, yollara bak' denildi" sözleriyle gündeme geldi.

Beren Saat'in konuşması gündemde! "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan..."Beren Saat'in konuşması gündemde! "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan..."

"KONUŞMA ÇÖP"

Hakan Ural Beren Saat'in sözlerini duyunca çıldırdı. "Beren’in konuşması çöp" diyen Hakan Ural açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Sana bunu kim verdi, siyaset yapıyorsun. Oysa iklim. Devletin hizmetlerini küçümsemek için neden bilmiyorum. Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun? Senin Teknofest'ten haberin var mı? Hiç bu toplara girme altında kalırsın."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasin Obuz yorumu gündem oldu! "Oylar boşuna mı?"Yasin Obuz yorumu gündem oldu! "Oylar boşuna mı?"
Gönül Dağı'nın Meryem'i isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'Gönül Dağı'nın Meryem'i isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'
Sınırlarını zorladı! Amuda kalktığı anları saniye saniye...Sınırlarını zorladı! Amuda kalktığı anları saniye saniye...
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Hakan Ural
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı

Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı

Mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisinden yatakta dekolteli poz! 'Manzara ateş...'

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisinden yatakta dekolteli poz! 'Manzara ateş...'

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu!

Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.