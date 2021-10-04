Hakan Ural’dan babası Selçuk Ural'a ‘kıro’ tepkisi

Hakan Ural, babası Selçuk Ural’ın o sözlerine yönelik, “Talihsiz, üzücü ve gereksiz bir açıklama” ifadesini kullanarak, “Akıl sır erdiremeyecek benzetme, teşbihler var. Aşağılamak olur mu?” sözleriyle tepki gösterdi. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi arabesk müziğin usta isimlerine olan hayranlığını her seferinde dile getiren Hakan Ural, sözlerini bir kez daha yineleyerek, “Şarkıları çok kıymetli” ifadesini kullandı.

Hakan Ural, “Halkın büyük bir çoğunluğunun duygusunu tam damardan yakaladıkları için onlar çok seviliyor. Burada ricam, insanları yaptığı ile baş başa bırakmak ” diyerek müzik tercihlerine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

