Hakan ve Ural ve Sibel Can'ın kızı Melissa büyüdü! Annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor!

Hakan Ural ve Sibel Can çiftinin kızları Melissa, şimdilerde 27 yaşında bir genç kız. Instagram'da epey aktif olan Ural, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Melissa Ural'ın son hali:

1994 doğumlu Melissa Ural, İngiltere'de İletişim üzerine eğitim aldı.

Sosyal medyada epey aktif olan Ural'ın, Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

DAYAK İTİRAFI

Hakan Ural ve Sibel Can'ın ayrılığı, magazin basınını günlerce meşgul etmişti. Sibel Can'ın çalışmasını istemeyen Hakan Ural, Can'ın kendisini dinlemediğini ve cesur pozlar vermeye devam ettiğini anlatmış, hatta Sibel Can'ı defalarca kez dövdüğünü itiraf etmişti.

Sibel Can'ın adının, Hakan Ural ile evli olduğu dönem Karahan Çantay ile aşk dedikodularına karışması sonrası, ünlü çift boşanma kararı almıştı.



