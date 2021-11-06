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Hakan ve Ural ve Sibel Can'ın kızı Melissa büyüdü! Annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor!

06.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1988-1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızları Melissa Ural, kocaman oldu. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Melissa Ural, sosyal medyada epey aktif.

Hakan ve Ural ve Sibel Can'ın kızı Melissa büyüdü! Annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor!

Hakan Ural ve Sibel Can çiftinin kızları Melissa, şimdilerde 27 yaşında bir genç kız. Instagram'da epey aktif olan Ural, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Melissa Ural'ın son hali:

Hakan ve Ural ve Sibel Can'ın kızı Melissa büyüdü! Annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor!

1994 doğumlu Melissa Ural, İngiltere'de İletişim üzerine eğitim aldı.

Hakan ve Ural ve Sibel Can'ın kızı Melissa büyüdü! Annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor!

Sosyal medyada epey aktif olan Ural'ın, Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Hakan ve Ural ve Sibel Can'ın kızı Melissa büyüdü! Annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor!

Hakan ve Ural ve Sibel Can'ın kızı Melissa büyüdü! Annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor!

Hakan ve Ural ve Sibel Can'ın kızı Melissa büyüdü! Annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor!

DAYAK İTİRAFI

Hakan Ural ve Sibel Can'ın ayrılığı, magazin basınını günlerce meşgul etmişti. Sibel Can'ın çalışmasını istemeyen Hakan Ural, Can'ın kendisini dinlemediğini ve cesur pozlar vermeye devam ettiğini anlatmış, hatta Sibel Can'ı defalarca kez dövdüğünü itiraf etmişti.

Hakan ve Ural ve Sibel Can'ın kızı Melissa büyüdü! Annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor!

Sibel Can'ın adının, Hakan Ural ile evli olduğu dönem Karahan Çantay ile aşk dedikodularına karışması sonrası, ünlü çift boşanma kararı almıştı.

Hakan ve Ural ve Sibel Can'ın kızı Melissa büyüdü! Annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor!


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Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural Sibel Can
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