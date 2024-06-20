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  4. Hakkari'de korkunç olay! Silahla vurulmuş halde bulundular

Hakkari'de korkunç olay! Silahla vurulmuş halde bulundular

20.06.2024 13:36
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde biri kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede silahla vurulan 2 kişinin Fatma Bezel ile Muhammet Uzun olduğu belirlendi.

Hakkari'de korkunç olay! Silahla vurulmuş halde bulundular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki bir binada, görevli sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İçeriye doğru seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu belirlendi. Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hakkari
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