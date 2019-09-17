Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 30 gün süreyle miting, toplantı, yürüyüş, çadır kurma, stant açma ve oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda eylül ve ekim aylarında bazı terör örgütlerinin kuruluşu, Kobani olayları ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ile ilgili terör örgütü yandaşı kesimlerce provokatif etkinliklerin gerçekleşebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Kentte yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükleri, genel asayiş ile emniyetin korunması amacıyla birtakım önlemler alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içerisinde farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici mevcut dengeyi bozacak eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve istenmeyen olayların yaşanmaması için, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmalarını protesto etmek amacıyla yapılacak olan her türlü eylem ve etkinliklerin PKK/KCK terör örgütünün propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, bildiri dağıtma, protesto ve benzeri eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17’inci ve 19’uncu maddeleri gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki ve yukarıda belirtilen her türlü eylem ve etkinliklerin Hakkari il sınırları içerisinde 16 Eylül saat 00.01'den 15 Ekim saat 23.59'a kadar 30 gün süre ile yasaklanması kararı alınmıştır."

