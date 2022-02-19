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Hakkı Bulut kötü haberi böyle duyurdu

19.02.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkı Bulut, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Bulut, başına gelen kötü bir olayı böyle açıkladı.

Hakkı Bulut kötü haberi böyle duyurdu

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Hakkı Bulut, önceki gün eşine hediye almak için Nişantaşı’na alışveriş için geldi. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Hakkı Bulut yaşadığı talihsiz bir olayı gazetecilerle paylaştı.

Hakkı Bulut, yazlık evine hırsız girdiğini açıkladı. Bulut, "Yazlık evimize hırsız girmiş. Bazı değerli eşyalarımız çalındı. Kapımızı bile söküp almışlar. Bu durumu hemen polise bildirdim" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI!

Bulut, hırsızlardan şikayetçi olmama gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Mahkeme tarihi konserlerime denk gelebilir. Beni bekleyen hayranlarımı üzmemek adına şikayetçi olmadım. Cana geleceğine mala gelsin."


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