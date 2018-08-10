Hakkı Bulut'un sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk fotoğraf

Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldığı haberiyle sevenlerini üzen Hakkı Bulut'un sağlık durumu hakkında yeni açıklama yapıldı.

Durumu iyiye giden Hakkı Bulut, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.

Naz Bulut, Hakkı Bulut'un hastane odasında çekilen fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Sevgili babamız Sn.Hakkı Bulut bugün yoğun bakımdan çıkarılarak odasına alınmıştır, tedavisine devam edilme zorunluluğu ve mikrop kapma tehlikesine karşın doktoru Sn.Prof.Dr.Barış Çaynak misafir ziyaretlerini bir süreliğine uygun görmemektedir.

Bizlere dua eden, yanımızda olan siz değerli sevenlere ilgilerinden dolayı ailesi adına sonsuz teşekkür ediyoruz eksik olmayın... Naz Bulut"

