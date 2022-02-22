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  4. Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Buluşma görüntüleri ortaya çıktı

Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Buluşma görüntüleri ortaya çıktı

22.02.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili Mustafa Söylemez'in KKTC'den İstanbul'da döndükten sonra Bakırköy'de Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü kaydedildi. O görüşmeye ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Buluşma görüntüleri ortaya çıktı

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi.

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METİN SÜS'Ü ARAYARAK BİLGİLENDİRMİŞ

Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Kıbrıs polisinin ulaştırdığı bilgi, belge ve yardımlarıyla
olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sedat peker
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