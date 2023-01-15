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Halil İbrahim Göker kimdir, kaç yaşında, nereli? Bir zamanlar Vine fenomeniydi şimdi Survivor 2023 kadrosunda!

15.01.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halil İbrahim Göker'in Survivor 2023 kadrosuna katıldığının açıklanmasıyla birlikte yarışmacı hakkında araştırmalar oldukça hız kazandı. Survivor yeni sezonuna bu akşam saat 20.00'de start verecek. Survivor 2023 yarışmacılarının kim oldukları çok yoğun bir şekilde araştırılıyor. Fenomenler takımında yarışacak olan Halil İbrahim Göker'in hayatı da oldukça sık araştırıldı. Peki sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Halil İbrahim Göker kimdir, kaç yaşında, nereli? Bir zamanlar Vine fenomeniydi şimdi Survivor 2023 kadrosunda!

Halil İbrahim Göker Survivor Fenomenler takımında yarışacak. Büyük bir heyecanla başlama saati beklenen Survivor 2023'ün nasıl olacağı izleyiciyi oldukça meraklandırdı. Sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker'in hayatı da oldukça merak ediliyor. Vine adlı video uygulamasıyla fenomen olan yarışmacının Survivor hayatı nasıl geçecek merak konusu oldu. Peki Halil İbrahim Göker kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen o konular...

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR?

Survivor Fenomenler takımında yarışacak olan Halil İbrahim Göker 15 Ağustos 1992 doğumludur. Çorumludur. Video paylaşım uygulaması olan Vine ile ün kazanmıştır.

Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker kimdir? Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli?

Halil İbrahim Göker İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunudur. Okuduğu mesleği yapmayıp sosyal medya fenomenliğine eğilmiştir. Daha sonra Youtube, Twitter ve Instagram paylaşımlarıyla da ivmesini yükseltmiştir.

VİNE'DAN SURVİVOR'A!

Vine adlı video paylaşım uygulamasında Aykut Elmas ve Uğurcan Akgül ile çektikleri tespit videolarıyla büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Öyle ki TRT1'de bir kısa filmleri bile yayınlandı.

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Bir süre sonra bu üçlü dağılmış ve yollarına tek olarak devam etmişlerdir. Ayrı ayrı başarı sağlayan ekipten Halil İbrahim Göker Survivor 2023 Fenomenler takımında yarışacak.

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