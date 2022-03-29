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Halit Ergenç ekrana dönüyor: İşte yeni dizisi

29.03.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar ailesiyle birlikte İngiltere'de olan başarılı oyuncu Halit Ergenç'in yeni dizisinin adı belli oldu. Sevilen isim Disney Plus'un yerli dizisiyle ekrana dönüyor.

Halit Ergenç ekrana dönüyor: İşte yeni dizisi

Yaz başında Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus Türkiye çalışmalarına hızla devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türkiye'nin önde gelen 15 yıldız ismiyle sözleşme yapan platform yakında dünyanın dört bir yanında görkemli bir lansman filmi çekecek. Bu dev isimlerin çekeceği projeler de tek tek belli oluyor.

Halit Ergenç’in Disney Plus’ta yayınlanacak olan dizisinin adı: Nomen… Projenin yapımcısı ise Fatih Aksoy. Senaryosunu Zafer Külünk’ün yazdığı diziyi Fatih Kızılgök yönetecek. Distopik bir hikayesi olan dizide Halit Ergenç’in rol arkadaşlarından biri belli oldu. Sadakatsiz dizisiyle adını duyuran Melis Sezen 'Nomen'in kadrosuna katıldı.

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Halit Ergenç
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