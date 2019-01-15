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Halka dizisi konusu nedir? Kimler oynuyor? İşte Halka dizisinden tüm bilgiler

DİZİ HABERLERİ  | 15.01.2019 20:14 | Son Güncelleme

Hande Erçel, Serkan Çayoğlu, Nazan Kesal ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynadığı Halka dizisi ilk bölümüyle 15 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Polisiye dizi Halka'nın konusu nedir? İşte Halka dizisi hakkında bilgiler.

Halka dizisi konusu nedir? Kimler oynuyor? İşte Halka dizisinden tüm bilgiler

Halka isimli bir suç örgütü ve bu örgütün etkilediği hayatların hikayesinin anlatılacağı dizinin yönetmeni A.Volkan Kocatürk.

HALKA DİZİSİNİN KONUSU

İki genç adam, iki farklı insan, iki kurban, bambaşka yerlerden gelip, yan yana durarak, inat ve öfkeyle, kader sandıkları, tesadüf saydıkları bir kumpasla savaşıyorlar. Uzakta kalan ve uzayıp gelen bir geçmişin peşine düşüyorlar. Eski defterlerin, kirli davaların, büyük ve küçük yalanların hesabını soruyorlar. Mafyanın, paranın, entrikanın konuştuğu ve sustuğu bir hayatın içinde sürükleniyorlar.

Halka, durdurak bilmeyen bir serüvenin, karanlık bir dünyanın hikâyesi. Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazi. Kaan ve Cihangir’in yeryüzünden intikamı…

Halka, polisiye trüklerini kullanan, tempolu, serüven temalı bir tv dizisidir. Halka ismi, üç halka simgesiyle bilinen bir suç şebekesinden gelmektedir. Halka’nın en temel özelliği, her bölümde artan muammalı temposu ve klasik mafya anlatılarının aksine kadınların güçlü olduğu, yönetip yönlendirdiği bir karakter içeriği taşımasıdır. Hikâyenin kahramanları Halka’nın mağdurları olduklarını öğrenerek, örgütle mücadeleye girişen Kaan ve Cihangir’dir.

HALKA DİZİSİ OYUNCULARI

Halka dizisinde Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat gibi isimler yer alıyor.

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