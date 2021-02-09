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Halle Berry: Hayatımdaki adamların...

09.02.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Halle Berry: Hayatımdaki adamların...

Bir süredir şarkıcı Van Hunt ile aşk yaşayan oyuncu Halle Berry, sosyal medya üzerinden takipçileriyle özel hayatına ilişkin bir tartışmaya girdi.

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry'nin takipçileri, 54 yaşındaki oyuncuyu 'sevgililerini elinde tutamamakla' suçladı.

Bunun üzerine Berry de Instagram hesabından kendisini eleştirenlere cevap verdi.

İki çocuk annesi Halle Berry'nin eski eşi Gabriel Aubry'ni hedef alan, "Kadınlar sana hiçbir şey borçlu değil" mesajına bir sosyal medya kullanıcısı "... dedi bir erkeği elinde tutamayan kadın" diye yazdı.

Berry de yoruma "Yanlış; adamı elimde tutmak istediğimi de kim söyledi? Bunu yapamam" şeklinde cevap verdi.

"ONLARIN BENİMLE PROBLEMİ VAR"

Bir başka takipçisi de, "Halle, hayatındaki adamlarla bazı sorunların mı var?" diye sordu.

Halle Berry, o hayranına, "Onların benimle problemi var" yanıtını verdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı da Berry'nin eski eşi Gabriel Aubry'nin, oyuncuya karşı ırkçı söylemlerde bulunduğunu hatırlatınca Halle Berry de ona çocuk için nafaka ödediğini yazdı.

Berry, ayrıca hayatı boyunca hiçbir erkeğin finansal olarak kendisine bakmadığını belirtti.


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