MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Halle Berry yatakta iyi değil!' Bomba açıklamaya bomba yanıt

'Halle Berry yatakta iyi değil!' Bomba açıklamaya bomba yanıt

27.11.2020 09:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Halle Berry yatakta iyi değil!' Bomba açıklamaya bomba yanıt

ABD’li oyuncu LisaRaye sunuculuğunu yaptığı podcast programında Halle Berry’nin yatakta kötü olduğunu iddia etti. Bu iddialara Twitter’dan yanıt veren Oscar ödüllü Halle Berry sevgilisi Van Hunt’u işaret ederek 'adamıma sorun, size bilmeniz gereken her şeyi söyleyecektir' dedi.

ABD’li model ve oyuncu LisaRaye olarak bilinen LisaRaye McCoy, sunuculuğunu yaptığı Cocktails With Queens adlı programda Osacr ödüllü yıldız Halle Berry’nin yatakta kötü olduğunu iddia etti. Halle Berry, bu iddialara yanıt vermekte gecikmedi. 54 yaşındaki başarılı oyuncu LisaRaye’ın yatakta kötü olduğuna dair iddialarına Twitter’dan yanıt verdi.

HALLE BERRY: 'ADAMIMA SORUN'

Bir süredir şarkıcı Van Hunt’la mutlu bir beraberlik sürdüren Halle Berry, geçtiğimiz gün Twitter’da yaptığı paylaşımla olay yarattı. Paylaştığı tweete iddiaların sahibini etiketleyen Berry şunları yazdı;

"Bayan @ TheRealLRaye1, adamıma sorun @vanhunt, size bilmeniz gereken her şeyi söyleyecektir."

36155412-8991629-image-a-72_1606429749456

Paylaştığı tweet hayranları tarafından binlerce beğeni ve RT aldı. Halle Berry’nin koyu hayranları ise LisaRaye’yi sosyal medyada yerden yere vurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
'Kod olmadan evime davet etmiyorum''Kod olmadan evime davet etmiyorum'
29 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?29 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Taksiye sığmadı! Olay görüntü

Taksiye sığmadı! Olay görüntü

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Diğer Haberler

Delilah Belle Hamlin Tulum'da aşka geldi

Tulum kaçamağı! Aşka geldiler

Tamer Karadağlı evde halıya takılıp düşünce olay oldu

Yayın sırasında halıya takılıp düştü

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doktor kontrolünde! Kenan İmirzalıoğlu'ndan maske uyarısı

Doktor çıkışı maske takmayan vatandaşı görünce...

Özlem Yıldız'dan tedbirli hareket! HES kodu olmadan evime davet etmiyorum

'Kod olmadan evime davet etmiyorum'

MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 26 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

Merve Boluğur derin dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Merve Boluğur derin dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.