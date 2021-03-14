Halsey'den yeni hamilelik pozu!

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek bekleyen Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey'in heyecanı büyüyor.

Karnı burnunda pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Halsey, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan şarkıcı, ayna karşısında verdiği yeni pozu Instagram hesabından yayınladı.

Daha önce "Türkçe öğreniyorum" diyen Halsey'in 3 milyondan fazla beğeni alan gönderisine "Büyük melek" notunu düştüğü görüldü.

SİTEM ETMİŞTİ

26 yaşındaki Halsey, geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü şarkıcı, gebeliğiyle ilgili yapılan spekülasyonlara sitem etmişti.

Halsey, "Neden doğurganlık ve hamilelik ile ilgili spekülasyon yapıp, yargıda bulunmak normal olsun ki?" ifadelerini kullanmıştı.

