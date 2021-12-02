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Halsey oğlu Ender'i K-pop konserine götürdü! "Amca çetesi!"

02.12.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlunu geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan Halsey, K-pop grubu BTS'in Los Angeles'ta verdiği konseri dinleyenler arasındaydı.

Halsey oğlu Ender'i K-pop konserine götürdü! "Amca çetesi!"

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini 14 Temmuz'da kucaklarına almıştı. Oğullarına 'Ender Ridley' adını veren çiftten Halsey, önceki gün K-pop grubu BTS'in Los Angeles'ta verdiği konseri izledi.

Gecede oğlu ile birlikte eğlenen ünlü şarkıcı, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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2019'da yayınladığı "Boy With Luv" adlı parçada BTS ile düet yapan Halsey, gece sonunda grup ile verdiği pozları paylaştı. Ardından Ender Ridley ile birlikte objektif karşısına geçen ünlü isim, gönderilerine, "Amca çetesi! Kelimelerin ötesinde..." notunu düştü.

Gerçek adı "Ashley Nicolette Frangipane" olan Amerikalı şarkıcının paylaşımları 1,7 milyondan fazla beğeni alarak büyük ilgi gördü.


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Anahtar Kelimeler:
Halsey
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