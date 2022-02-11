Haluk Bilginer'in dizisi Baba ne zaman başlıyor? Baba dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Bir Anadolu hikayesi olarak tanıtılan 'Baba' 15 Şubat Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de ekran yolculuğuna başlıyor.

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

'Baba' Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alacak.



15 Şubat Salı akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin tanıtımında geleneklerine ve değerlerine çok bağlı olan Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ve ailesine dair ilk ipuçları yer alıyor.

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda; Haluk Bilgiler (Emin Saruhanlı), Ayda Aksel (Fazilet Saruhanlı), Tolga Sarıtaş (Kadir Saruhanlı), Deniz Hamzaoğlu (Yaşar Saruhanlı), Taner Rumeli (Servet Saruhanlı), Zeynep Tuğçe Bayat (Şahika), Damlasu İkizoğlu (Kübra Saruhanlı), Oktay Çubuk (Kadircan), Bihter Dinçel (Münevver Saruhanlı), Özge Özacar (Cansu), Özge Yağız (Büşra Saruhanlı) ve Hakan Kurtaş (İlhan) gibi isimler yer alıyor.



