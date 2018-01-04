MAGAZİN

Haluk Bilginer ve Cansu Dere yeniden aynı dizide buluşuyor

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 20:29 | Son Güncelleme 8 saat önce

Daha önce Ezel'de birlikte rol alan Haluk Bilginer ve Cansu Dere yıllar sonra yeniden aynı dizide buluşuyor.

Haluk Bilginer ve Cansu Dere yeniden aynı dizide buluşuyor

Geçen sene başrolünü oynadığı Anne dizisi reyting rekoru kıran Cansu Dere, internet projesiyle setlere dönüyor.

Ünlü oyuncu "Şahsiyet" adlı yeni dizisinde daha önce Ezel'de beraber kamera karşısına geçtiği Haluk Bilginer'le başrolü paylaşacak. Ay Yapım imzası taşıyacak olan dizinin cast çalışmaları devam ediyor. Puhutv'de seyirciyle buluşacak olan "Şahsiyet" dizisi bir seri katil hikayesini konu alıyor.

cansu dere haluk bilginer

Senaryosunu Usta kalem Hakan Günday'ın yazdığı dizinin yönetmenliğini, Günday'ın "Orman" ve "Daha" filmlerinde beraber çalıştığı Onur Saylak yapacak. Şu günlerde prodüksiyonuyla büyük beğeni toplayan "Arzu Tramvayı" oyununda Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim'le aynı sahneyi paylaşan Onur Saylak, ayrıca Kanal D'nin "Vatanım Sensin" dizisinde rol alıyor. Kendi dizisinin hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Saylak önümüzdeki haftalarda "Vatanım Sensin"e veda edecek. (Medyatava)

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Anahtar Kelimeler:
cansu dere haluk bilginer Şahsiyet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eyşannnn.... tam bir yılandın be
ikinci bir eyşanı daha kaldiramayiz.
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