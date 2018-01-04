Haluk Bilginer ve Cansu Dere yeniden aynı dizide buluşuyor

Geçen sene başrolünü oynadığı Anne dizisi reyting rekoru kıran Cansu Dere, internet projesiyle setlere dönüyor.

Ünlü oyuncu "Şahsiyet" adlı yeni dizisinde daha önce Ezel'de beraber kamera karşısına geçtiği Haluk Bilginer'le başrolü paylaşacak. Ay Yapım imzası taşıyacak olan dizinin cast çalışmaları devam ediyor. Puhutv'de seyirciyle buluşacak olan "Şahsiyet" dizisi bir seri katil hikayesini konu alıyor.

Senaryosunu Usta kalem Hakan Günday'ın yazdığı dizinin yönetmenliğini, Günday'ın "Orman" ve "Daha" filmlerinde beraber çalıştığı Onur Saylak yapacak. Şu günlerde prodüksiyonuyla büyük beğeni toplayan "Arzu Tramvayı" oyununda Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim'le aynı sahneyi paylaşan Onur Saylak, ayrıca Kanal D'nin "Vatanım Sensin" dizisinde rol alıyor. Kendi dizisinin hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Saylak önümüzdeki haftalarda "Vatanım Sensin"e veda edecek. (Medyatava)

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