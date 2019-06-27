Haluk Levent, Buket Aydın ile 40'ın konuğu oldu! Duygulandıran Elfida performansı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 40 programında Buket Aydın'ın konuğu oldu. Ünlü sanatçı, programda Elfida şarkısını söylerken duygusal anlar yaşandı. Buket Aydın'ın ise "Elfida'nın öyküsü ve sizi bu şarkıyı yazmaya iten nedenler neler?" sorusuna Haluk Levent şu şekilde cevap verdi:

Beyzanur çok küçük bir çocuktu ve küçüklük dönemini Cerrahpaşa tıp Fakültesi’nde yatarak geçiriyordu. Babası ve annesi çok güzel ve duygusal insanlar. Babası ile bir gün bir konserimde karşılaştık ve bana durumu anlattı. Ben de Beyza2nın yanına gitmeye başladım. Ona şarkılar çalıyordum. Durumu ile ilgili “Ne yapabiliriz?” diye düşündük.

O dönemde de Ahbap gibi birkaç arkadaştan oluşan grubumuz vardı onlarla bir şeyler yapmaya başladık. Evine gittim, hastaneye gittim. Hatta hemşireler ona iyi baksın diye hemşireler gecesinde de sahneye çıktım. Beyza çok kırılgan bir çocuktu. Zaten şarkının sözlerinde var. “Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların” diye. Anne ve babası devamlı nöbetteydi. “Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu” cümlesi orada onun gözlerini anlatıyor. Gerçekten sisli gözleri vardı ve hep böyle umuda dair bakardı ama birçok şeyi hissediyordu. Bu şarkıyı yazmadan önce doktoru ile görüştüğümüzde doktoru bana “Bu kızımızı gözden çıkartmamız gerekiyor” dedi. İşte o ‘gözden çıkartmak’ kelimesi “Elfida”.