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Haluk Levent, Buket Aydın ile 40'ın konuğu oldu! Duygulandıran Elfida performansı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 01:27 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, 40 programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Haluk Levent'in Elfida şarkısının hikayesini anlattığı ve şarkıyı seslendirdiği anlarda duygusal anlar yaşandı.

Haluk Levent, Buket Aydın ile 40'ın konuğu oldu! Duygulandıran Elfida performansı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 40 programında Buket Aydın'ın konuğu oldu. Ünlü sanatçı, programda Elfida şarkısını söylerken duygusal anlar yaşandı. Buket Aydın'ın ise "Elfida'nın öyküsü ve sizi bu şarkıyı yazmaya iten nedenler neler?" sorusuna Haluk Levent şu şekilde cevap verdi:

Beyzanur çok küçük bir çocuktu ve küçüklük dönemini Cerrahpaşa tıp Fakültesi’nde yatarak geçiriyordu. Babası ve annesi çok güzel ve duygusal insanlar. Babası ile bir gün bir konserimde karşılaştık ve bana durumu anlattı. Ben de Beyza2nın yanına gitmeye başladım. Ona şarkılar çalıyordum. Durumu ile ilgili “Ne yapabiliriz?” diye düşündük.

O dönemde de Ahbap gibi birkaç arkadaştan oluşan grubumuz vardı onlarla bir şeyler yapmaya başladık. Evine gittim, hastaneye gittim. Hatta hemşireler ona iyi baksın diye hemşireler gecesinde de sahneye çıktım. Beyza çok kırılgan bir çocuktu. Zaten şarkının sözlerinde var. “Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların” diye. Anne ve babası devamlı nöbetteydi. “Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu” cümlesi orada onun gözlerini anlatıyor. Gerçekten sisli gözleri vardı ve hep böyle umuda dair bakardı ama birçok şeyi hissediyordu. Bu şarkıyı yazmadan önce doktoru ile görüştüğümüzde doktoru bana “Bu kızımızı gözden çıkartmamız gerekiyor” dedi. İşte o ‘gözden çıkartmak’ kelimesi “Elfida”.

Sevgili Emrah Aydoğdu ile beraber oturduk bu şarkıyı yazdık. Bu şarkıyı benden dinliyordu ama kendisi olduğunu bilmiyordu. “Elfida beni terk etme sakın” diyordum ama “Beni fark etme sakın” dedim. Çünkü; “Beni terk etme sakın” desem kendisine alabilirdi lafı. Sonra maalesef kızımızı kaybettik. Kaybettikten sonrası çok daha ilginç. Anne ve babaya “Bir kız çocuğu” yapın dedim. Aradan bir yıl geçti bir kız çocukları oldu ve onun adını Elfida koydular. Geçtiğimiz günlerde karnesini aldı onun törenine gittim. Kendisi beni twitter’da takip ediyor. Paylaşımlar yapıyoruz. Beyzanur’un ruhu şad olsun.

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Anahtar Kelimeler:
haluk levent Buket Aydın elfida beyzanur

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