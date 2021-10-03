Haluk Levent'in televizyon programından ilk tanıtım yayınlandı! Geliri ihtiyaç sahiplerine gidecek

Sevilen şarkıcı Haluk Levent, kurduğu AHBAP platformu ile 7’de 70’e herkesin yardımına koşmaya devam ediyor. Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Haluk Levent, SMA hastası çocukların tedavisi için televizyon programı yapacağını açıklamıştı.

Star TV'de yayınlanacak olan Haluk Levent'le Yeniden programının tanıtımı da yayınlandı.

Fragmanı Twitter hesabından paylaşan Levent, "Hem müzik var hem sohbet. Bir de her hafta ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Onların derdine derman olmaya çalışacağız" notunu yazdı.

