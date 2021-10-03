MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent'in televizyon programından ilk tanıtım yayınlandı! Geliri ihtiyaç sahiplerine gidecek

Haluk Levent'in televizyon programından ilk tanıtım yayınlandı! Geliri ihtiyaç sahiplerine gidecek

03.10.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent, ihtiyaç sahiplerine yardım için televizyon programı yapacak. Star TV'de ekrana gelecek olan Haluk Levent'le Yeniden programının tanıtımı da yayınlandı. Levent, program geliriyle SMA hastası çocukların tedavi masraflarına destek olacak.

Sevilen şarkıcı Haluk Levent, kurduğu AHBAP platformu ile 7’de 70’e herkesin yardımına koşmaya devam ediyor. Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Haluk Levent, SMA hastası çocukların tedavisi için televizyon programı yapacağını açıklamıştı.

Star TV'de yayınlanacak olan Haluk Levent'le Yeniden programının tanıtımı da yayınlandı.

Haluk Levent Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye gittiğini açıkladıHaluk Levent Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye gittiğini açıkladı

Fragmanı Twitter hesabından paylaşan Levent, "Hem müzik var hem sohbet. Bir de her hafta ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Onların derdine derman olmaya çalışacağız" notunu yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O Ses Türkiye'de Hadise'nin yokluğu gündem olduO Ses Türkiye'de Hadise'nin yokluğu gündem oldu
Einstein’ın lise karnesi ortaya çıktı! Şaşırtan detayEinstein’ın lise karnesi ortaya çıktı! Şaşırtan detay
Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!
Anahtar Kelimeler:
Star TV Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

Korkutan açıklama! Tarih verip duyurdu: Çok daha farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz

Korkutan açıklama! Tarih verip duyurdu: Çok daha farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz

Tepki çeken cami manzaralı alkol paylaşımı

Tepki çeken cami manzaralı alkol paylaşımı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü!

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü!

Mahkeme kararına isyan etti! "Gerçek bir şerefsiz"

Mahkeme kararına isyan etti! "Gerçek bir şerefsiz"

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.