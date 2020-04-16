Haluk Levent: Koronavirüs kapmaktan korkuyorum

Kurduğu AHBAP Platformu ile herkese ulaşarak yardımlar yapan Türk Rock Müziği’nin başarılı temsilcisi Haluk Levent, Jülide Ateş’in programına katıldı.

KORONAVİRÜSE KAPILMAKTAN KORKUYORUM!



Jülide Ateş’in sorularını yanıtlayan Levent, koronavirüsü kapmaktan korkutuğunu açıkladı. “Korona’ya kapılmak istemiyorum. Korkuyorum. Etrafımdan bir çocuğa bulaştırırsam, o çocuğun anneannesi varsa, kendi kızım da dahil, eğer o rahatsızlık sonucu o anneanneye bir şey olursa diye korkuyorsun” diyen Levent, koronavirüsü ile mücade kapsamında yardımları nasıl ulaştırdığını da anlattı.

Ünlü isim “Korona zamanında yıllarca yokluk çekenlerden çok, yeni yokluk çekenlerin daha çok zorluk çektiğini gördüm, inandım. Benim tuttuğum istatistik böyle. Online, artık telefonla görüşmeye başladık, çünkü en yokluk çeken ailede bile bir görüntülü telefon var. Görüntülü görüşmeye, sormaya, muhtarlıklara, valiliklere ulaşıyoruz, yardımlarımız böyle devam ediyor.” dedi.

Geçmişte 40-45 yardım talebi aldığını şimdi ise 1000’in üzerinde talep geldiğini söyleyen Levent “Korona günlerinden önce yokluk çekenler antrenmanlıydılar, akrabasından tanıdığından kaymakamlıktan bir şekilde geçiniyorlardı. Korona günleri işe gidip gelenleri ve işsiz kalanları çok vurdu. Çünkü onlar hazırlıksızdı, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çok sıkıntıdayım, kime ne diyeceğimi bilmiyorum, evimde ekmek yok diyenlerden mesaj aldım” dedi.