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Haluk Levent’le 'Yeniden'! Milyonların sesi olacak

31.10.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olmaya hazırlanıyor.

Haluk Levent’le 'Yeniden'! Milyonların sesi olacak

7’den 70’e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşacak olan Haluk Levent, sürprizleriyle de çok konuşulacak. Milyonların ‘Haluk Abi’’si Haluk Levent, sesini duyuramayanların sesi, çaresizlerin çaresi olacak!

HERKES BU PROGRAMDA BULUŞACAK

Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği program izleyenleri derinden etkileyecek.

SANATÇILAR DA YER ALACAK

Haluk Levent’in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunacak. Ünlü konuklarını kendine özgü konseptinde ağırlayan Levent, unutulmaz müzik ziyafetlerine de imza atacak.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Haluk Levent
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